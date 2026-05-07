Visite commentée Les maisons des marchands de vins de Meymac près Bordeaux Meymac
Visite commentée Les maisons des marchands de vins de Meymac près Bordeaux Meymac jeudi 20 août 2026.
Meymac
Visite commentée Les maisons des marchands de vins de Meymac près Bordeaux
1 Place de l’hôtel de ville Meymac Corrèze
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 10:30:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
L’association Les Amis de Meymac près Bordeaux vous invite à venir découvrir l’histoire des négociants en vins; histoire du négoce de vins au travers des maisons construites par ces négociants. Visite commentée par Marcel Parinaud, président de l’association de Meymac-près-Bordeaux.
Billetterie obligatoire auprès des bureaux d’information touristique de Tourisme Haute-Corrèze (Bort les Orgues, Meymac, Neuvic et Ussel) ou en ligne sur site internet
Rendez-vous au bureau d’information touristique de Meymac .
1 Place de l’hôtel de ville Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 60 00 30 accueil@otc-haute-correze.fr
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English : Visite commentée Les maisons des marchands de vins de Meymac près Bordeaux
L’événement Visite commentée Les maisons des marchands de vins de Meymac près Bordeaux Meymac a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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