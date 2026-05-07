Meymac

Visite commentée Les maisons des marchands de vins de Meymac près Bordeaux

1 Place de l’hôtel de ville Meymac Corrèze

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 10:30:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

L’association Les Amis de Meymac près Bordeaux vous invite à venir découvrir l’histoire des négociants en vins; histoire du négoce de vins au travers des maisons construites par ces négociants. Visite commentée par Marcel Parinaud, président de l’association de Meymac-près-Bordeaux.

Billetterie obligatoire auprès des bureaux d’information touristique de Tourisme Haute-Corrèze (Bort les Orgues, Meymac, Neuvic et Ussel) ou en ligne sur site internet

Rendez-vous au bureau d’information touristique de Meymac .

1 Place de l’hôtel de ville Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 60 00 30 accueil@otc-haute-correze.fr

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English : Visite commentée Les maisons des marchands de vins de Meymac près Bordeaux

L’événement Visite commentée Les maisons des marchands de vins de Meymac près Bordeaux Meymac a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze