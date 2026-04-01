Visite commentée Les malheurs du XIVe siècle dans la tapisserie de l’Apocalypse Angers
jeudi 5 novembre 2026 · Angers
Informations pratiques
Angers
Visite commentée Les malheurs du XIVe siècle dans la tapisserie de l’Apocalypse
2, promenade du Bout-du-Monde Angers Maine-et-Loire
Tarif : 11 – 11 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05 10:15:00
fin : 2026-11-05 11:30:00
Date(s) :
2026-11-05
La Tapisserie de l’Apocalypse tissée à la fin du XIVe siècle est le miroir de son époque, et surtout, de ses malheurs…
Venez les découvrir lors d’une visite guidée avec un guide conférencier.
Sur réservation sur la billetterie du Château. .
2, promenade du Bout-du-Monde Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 86 48 77 chateau.angers@monuments-nationaux.fr
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English :
L’événement Visite commentée Les malheurs du XIVe siècle dans la tapisserie de l’Apocalypse Angers a été mis à jour le 2026-09-01 par Destination Angers
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