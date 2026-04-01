Informations pratiques

Angers

Visite commentée Les malheurs du XIVe siècle dans la tapisserie de l’Apocalypse

2, promenade du Bout-du-Monde Angers Maine-et-Loire

Tarif : 11 – 11 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-05 10:15:00

fin : 2026-11-05 11:30:00

Date(s) :

2026-11-05

La Tapisserie de l’Apocalypse tissée à la fin du XIVe siècle est le miroir de son époque, et surtout, de ses malheurs…

Venez les découvrir lors d’une visite guidée avec un guide conférencier.

Sur réservation sur la billetterie du Château. .

2, promenade du Bout-du-Monde Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 86 48 77 chateau.angers@monuments-nationaux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite commentée Les malheurs du XIVe siècle dans la tapisserie de l’Apocalypse Angers a été mis à jour le 2026-09-01 par Destination Angers