Visite commentée les Mystères de Saint-Nicolas RDV à l’Office de Tourisme Rethel

Informations pratiques

Rethel

Visite commentée les Mystères de Saint-Nicolas

RDV à l’Office de Tourisme 1 place Victor-Hugo Rethel Ardennes

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

+12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

L’origine de son nom, sa double nef, l’ancien prieuré, une certaine harmonie malgré les différents styles architecturaux, une statuaire éloquente, des tableaux témoins de leur temps, et certains vitraux plutôt récents… Si vous voulez en savoir davantage rendez-vous cet été avec Santina pour une visite commentée de l’église Saint-Nicolas. Tous les mardis à 14h, du 21 juillet au 25 août. Réservation recommandée (20 places par visite) auprès de l’Office de Tourisme (par téléphone, par email ou sur place) Org. par l’Office de Tourisme Destination Sud-Ardennes

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RDV à l’Office de Tourisme 1 place Victor-Hugo Rethel 08300 Ardennes Grand Est +33 9 54 82 84 22 destination@sudardennes.fr

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English :

The origin of its name, its double nave, the former priory, a certain harmony despite the different architectural styles, eloquent sculptures, paintings that bear witness to their time, and some relatively recent stained-glass windows… If you’d like to learn more: join Santina this summer for a guided tour of Saint-Nicolas Church. Every Tuesday at 2 p.m., from July 21 to August 25. Reservations recommended (20 spots per tour) through the Tourist Office (by phone, email, or in person). Organized by the Destination Sud-Ardennes Tourist Office

L’événement Visite commentée les Mystères de Saint-Nicolas Rethel a été mis à jour le 2026-07-03 par Ardennes Tourisme