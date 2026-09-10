Visite commentée – L’hôtel de la Préfecture de région, Hôtel de la préfecture de région Bretagne, Rennes

Informations pratiques

Visite commentée – L’hôtel de la Préfecture de région Samedi 19 septembre, 09h00, 14h00 Hôtel de la préfecture de région Bretagne Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite guidée de l’hôtel de Ruberso

Hôtel de la préfecture de région Bretagne 1, rue Martenot, 35000, Rennes Rennes 35000 Quartiers Centre Ille-et-Vilaine Bretagne http://www.bretagne.gouv.fr https://twitter.com/bretagnegouv;https://www.facebook.com/prefetbretagne;https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA35022164 [{« type »: « link », « value »: « http://www.prefectures-regions.gouv.fr/bretagne/Actualites/Culture-Journees-Europeennes-du-Patrimoine-ouverture-de-la-prefecture-de-region-au-public3 »}] Construit vers 1720 pour le sénéchal de Rennes, puis siège de l’intendance de Bretagne de 1770 à la Révolution, l’hôtel de Ruberso devient, dès le début de l’Empire, la résidence du Préfet. L’édifice, qui conserve jusqu’au milieu du XIXème siècle son plan en équerre et une physionomie sobre, est totalement métamorphosé vers 1875, date à laquelle d’importants travaux lui confèrent l’aspect d’un bâtiment officiel. Métro Sainte-Anne (lignes a et b)

Journées Européennes du Patrimoine

©Franck Hamon