Visite commentée : l’Hôtel de ville de Montauban, Hôtel de ville, Montauban

Informations pratiques

Visite commentée : l’Hôtel de ville de Montauban Dimanche 20 septembre, 14h30, 16h00 Hôtel de ville Tarn-et-Garonne

Gratuit. Sur réservation. Places limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Depuis la cour jusqu’au bureau de Monsieur le Maire, en passant par la salle des mariages, découvrez l’histoire et le fonctionnement de l’hôtel de ville, installé depuis 1908 dans les murs de l’ancien hôtel d’Aliès.

La visite sera conduite par des élus de la municipalité et une guide-conférencière du CIAP.

Hôtel de ville 9 rue de l’hôtel de Ville, 82000 Montauban Montauban 82000 Sapiac Tarn-et-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0563630350 »}] Cet hôtel particulier, construit par M. Paul-Antoine d’Aliès, fut une habitation avant de devenir la mairie en 1908. C’est à ce moment-là qu’on a ajouté sur la façade une horloge et le blason de la ville. L’hôtel de ville est le lieu où l’on accueille les habitants pour différents services : l’état civil, les inscriptions à l’école, les problèmes dans leur quartier…

Depuis la cour jusqu’au bureau de Monsieur le Maire en passant par la salle des mariages, découvrez l’histoire et le fonctionnement de l’hôtel de ville, établi dans les murs de l’ancien hôtel d’Aliès…

©Hôtel de ville portail © Ciap