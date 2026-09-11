AGENDA · Martel
Visite commentée : Martel et l’eau, Lavoir de Martel, Martel
samedi 19 septembre 2026 · Lavoir de Martel · Martel
Informations pratiques
Visite commentée : Martel et l’eau Samedi 19 septembre, 10h30 Lavoir de Martel Lot
Gratuit. Renseignements au 05.65.37.30.03.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Partez à la découverte du réservoir médiéval de Martel en compagnie de Pierre Verdier.
Rendez-vous au lavoir, situé à droite après le passage à niveau, en direction de Creysse.
Lavoir de Martel 46600 Martel Martel 46600 Lot Occitanie
Partez à la découverte du réservoir médiéval de Martel en compagnie de Pierre Verdier.
©PAH
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