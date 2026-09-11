Visite commentée : Martel et l’eau, Lavoir de Martel, Martel

Informations pratiques

Visite commentée : Martel et l’eau Samedi 19 septembre, 10h30 Lavoir de Martel Lot

Gratuit. Renseignements au 05.65.37.30.03.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Partez à la découverte du réservoir médiéval de Martel en compagnie de Pierre Verdier.

Rendez-vous au lavoir, situé à droite après le passage à niveau, en direction de Creysse.

Lavoir de Martel 46600 Martel Martel 46600 Lot Occitanie

Partez à la découverte du réservoir médiéval de Martel en compagnie de Pierre Verdier.

©PAH