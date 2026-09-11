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Visite commentée : Martel et l’eau, Lavoir de Martel, Martel

samedi 19 septembre 2026 · Lavoir de Martel · Martel

Visite commentée : Martel et l’eau, Lavoir de Martel, Martel

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Lavoir de Martel
Adresse
46600 Martel
Ville
46600 Martel
Département
Lot
Tarif
Gratuit. Renseignements au 05.65.37.30.03.

Visite commentée : Martel et l’eau Samedi 19 septembre, 10h30 Lavoir de Martel Lot

Gratuit. Renseignements au 05.65.37.30.03.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Partez à la découverte du réservoir médiéval de Martel en compagnie de Pierre Verdier.
Rendez-vous au lavoir, situé à droite après le passage à niveau, en direction de Creysse.

Lavoir de Martel 46600 Martel Martel 46600 Lot Occitanie
Partez à la découverte du réservoir médiéval de Martel en compagnie de Pierre Verdier.

©PAH

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