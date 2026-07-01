Visite commentée : Mémoire du paysage, 65 rue de Bellevue à Châteaubernard, Châteaubernard
samedi 19 septembre 2026 · 65 rue de Bellevue à Châteaubernard · Châteaubernard
Informations pratiques
Visite commentée : Mémoire du paysage Samedi 19 septembre, 14h00 65 rue de Bellevue à Châteaubernard Charente
Tarif : 5 € par personne. Gratuit pour les adhérents de l’association (adhésion annuelle : 10 €) et pour les enfants de moins de 12 ans. Sur inscription.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Mémoire du paysage
Plonger au coeur de notre territoire lors d’une activité fascinante, explorant le paysage à travers les yeux des architectes paysagiste et du CAUE de Charente.
Nous vous emmenerons dans la compréhention de l’histoire géomorphologique de notre fleuve charente et bien plus encore !
65 rue de Bellevue à Châteaubernard 65 rue de Bellevue 16100 Châteaubernard Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine 0612164494 http://lesjardinsrespectueux.fr/ [{« type »: « email », « value »: « jardinrespectueux@gmail.com »}] Cette folie du XIXᵉ siècle s’inscrit dans un jardin romantique revisité pour répondre aux usages contemporains, tout en préservant le charme et l’esprit du lieu. parking
Mémoire du paysage
©association les jardins respectueux
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