Visite commentée : Mémoire du paysage, 65 rue de Bellevue à Châteaubernard, Châteaubernard

Informations pratiques

Visite commentée : Mémoire du paysage Samedi 19 septembre, 14h00 65 rue de Bellevue à Châteaubernard Charente

Tarif : 5 € par personne. Gratuit pour les adhérents de l’association (adhésion annuelle : 10 €) et pour les enfants de moins de 12 ans. Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Mémoire du paysage

Plonger au coeur de notre territoire lors d’une activité fascinante, explorant le paysage à travers les yeux des architectes paysagiste et du CAUE de Charente.

Nous vous emmenerons dans la compréhention de l’histoire géomorphologique de notre fleuve charente et bien plus encore !

65 rue de Bellevue à Châteaubernard 65 rue de Bellevue 16100 Châteaubernard Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine 0612164494 http://lesjardinsrespectueux.fr/ [{« type »: « email », « value »: « jardinrespectueux@gmail.com »}] Cette folie du XIXᵉ siècle s’inscrit dans un jardin romantique revisité pour répondre aux usages contemporains, tout en préservant le charme et l’esprit du lieu. parking

Mémoire du paysage

©association les jardins respectueux