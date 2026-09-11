Visite commentée : mémoire du paysage, Jardins respectueux, Châteaubernard
samedi 19 septembre 2026 · Jardins respectueux · Châteaubernard
Informations pratiques
Visite commentée : mémoire du paysage Samedi 19 septembre, 14h00 Jardins respectueux Charente
Gratuit. Inscription : lesjardinsrespectueux.fr.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
À l’occasion d’une lecture de paysage, plongez au cœur de l’histoire géomorphologique de notre territoire et découvrez-en bien d’autres aspects à travers le regard de deux paysagistes et d’une médiatrice de l’architecture et du patrimoine.
Avec Les Jardins Respectueux et le CAUE de la Charente, Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement.
Jardins respectueux 65 rue bellevue 16100 Châteaubernard Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine
A l’occasion d’une lecture de paysage, plongez au coeur de l’histoire géomorphologique et bien plus encore de notre territoire à tarvers les yeux de deux paysagistes et d’une médiatrice de et du les…
©CAUE de la Charente
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