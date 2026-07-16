Visite commentée : Montauban dans l’objectif de Camille Langlade, CIAP – Ancien collège, Montauban

Informations pratiques

Visite commentée : Montauban dans l’objectif de Camille Langlade 19 et 20 septembre CIAP – Ancien collège Tarn-et-Garonne

Gratuit. Sur réservation. Jauge maximum de 30 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

En cette année de bicentenaire de l’invention de la photographie, venez découvrir Montauban à travers le regard et l’objectif de Camille Langlade.

Cet amateur passionné a laissé un grand nombre de photographies qui donnent à voir la ville à la fin du XIXe siècle.

Clichés en main et l’œil grand ouvert, partez pour un jeu d’observation avant-après. Vous ne verrez plus Montauban du même œil.

CIAP – Ancien collège 25 allée de l’empereur, 82000 Montauban Montauban 82000 Sapiac Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 63 03 50 http://www.ciap.montauban.com [{« type »: « phone », « value »: « 0563630350 »}] L’ancien collège des Jésuites, édifié à la fin du XVIIe siècle, abrite depuis 2008 le Centre du patrimoine de la ville de Montauban, l’office de tourisme, la Direction du développement culturel et le Conservatoire de danse. Transports à proximité. Présence de parkings. Ascenseur.

En cette année du bicentenaire de l’invention de la photographie venez découvrir Montauban à travers l’œil et l’objectif de Camille Langlade.

Camille et son appareil© Bibliothèque patrimoniale