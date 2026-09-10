Visite commentée : montée au clocher de la basilique Saint-Eutrope, Basilique Saint-Eutrope, Saintes

Informations pratiques

Visite commentée : montée au clocher de la basilique Saint-Eutrope 19 et 20 septembre Basilique Saint-Eutrope Charente-Maritime

Gratuit. Sur réservation. Jauge limitée à 18 personnes par créneau. Se munir de bonnes chaussures. Déconseillé aux PMR, poussettes et aux acrophobes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Partez à l’assaut du clocher de la basilique Saint-Eutrope et gravissez ses 200 marches. Depuis les hauteurs, profitez d’un panorama exceptionnel sur la ville de Saintes, de l’amphithéâtre jusqu’aux berges de la Charente.

Durée : 30 minutes. Départ toutes les 30 minutes.

Réservation obligatoire. Nombre de places limité par visite.

Prévoir de bonnes chaussures. Visite interdite aux poussettes et déconseillée aux personnes souffrant d’acrophobie.

Basilique Saint-Eutrope 56 Rue Saint Eutrope, 17100 Saintes, France Saintes 17100 Saint-Eutrope Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 92 34 26 https://www.ville-saintes.fr/decouvrir-sortir/les-incontournables/edifices-religieux [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 92 34 26 »}] L’église a été construite à partir de 1081 sous l’impulsion de l’abbaye bourguignonne de Cluny pour abriter les reliques de l’évangélisateur de la Saintonge, Saint-Eutrope. Consacrée par le pape Urbain II en 1096, elle devient une étape incontournable du chemin de Compostelle. A moitié démolie en 1803, l’église conserve une crypte de la fin du XIe siècle, véritable église basse à déambulatoire et chapelles rayonnantes, au-dessus de laquelle se développent, suivant le même plan, le chevet et le transept.

La crypte de l’église est l’une des plus belles de France. C’est aussi le monument religieux le plus ancien de la Saintonge. Parking gratuit place du 11 novembre.

Partez à l’assaut du clocher de la basilique Saint-Eutrope et de ses 200 marches. L’occasion d’observer la ville de Saintes, depuis l’amphithéâtre jusqu’aux berges de la Charente.

©Maud Gradaive