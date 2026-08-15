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AGENDA · Béziers

VISITE COMMENTÉE MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE Béziers

mercredi 18 novembre 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
mercredi 18 novembre 2026
Fin
mercredi 18 novembre 2026
Adresse
rampe du 96eme Régiment d'Infanterie
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

VISITE COMMENTÉE MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE

rampe du 96eme Régiment d’Infanterie Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18
fin : 2026-11-18

Date(s) :
2026-11-18

Ouverture exceptionnelle du Muséum d’Histoire Naturelle.
En partenariat avec la Société d’Étude des Sciences Naturelles de Béziers, les Musées de Béziers ouvrent exceptionnellement les riches réserves du Muséum d’Histoire Naturelle.   .

rampe du 96eme Régiment d’Infanterie Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 60 

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English : VISITE COMMENTÉE MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE

Special Opening of the Natural History Museum.

L’événement VISITE COMMENTÉE MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE Béziers a été mis à jour le 2026-08-15 par 34 ADT34

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