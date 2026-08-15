Informations pratiques

Béziers

VISITE COMMENTÉE MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE

rampe du 96eme Régiment d’Infanterie Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18

fin : 2026-11-18

Date(s) :

2026-11-18

Ouverture exceptionnelle du Muséum d’Histoire Naturelle.

En partenariat avec la Société d’Étude des Sciences Naturelles de Béziers, les Musées de Béziers ouvrent exceptionnellement les riches réserves du Muséum d’Histoire Naturelle. .

rampe du 96eme Régiment d’Infanterie Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 60

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English : VISITE COMMENTÉE MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE

Special Opening of the Natural History Museum.

L’événement VISITE COMMENTÉE MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE Béziers a été mis à jour le 2026-08-15 par 34 ADT34