VISITE COMMENTÉE MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE Béziers
mercredi 18 novembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
VISITE COMMENTÉE MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
rampe du 96eme Régiment d’Infanterie Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18
fin : 2026-11-18
Date(s) :
2026-11-18
Ouverture exceptionnelle du Muséum d’Histoire Naturelle.
En partenariat avec la Société d’Étude des Sciences Naturelles de Béziers, les Musées de Béziers ouvrent exceptionnellement les riches réserves du Muséum d’Histoire Naturelle. .
rampe du 96eme Régiment d’Infanterie Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 60
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English : VISITE COMMENTÉE MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
Special Opening of the Natural History Museum.
L’événement VISITE COMMENTÉE MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE Béziers a été mis à jour le 2026-08-15 par 34 ADT34
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