Visite commentée : Notre-Dame-la-Grande, icône de Poitiers, Médiathèque François-Mitterrand, Poitiers

Informations pratiques

Visite commentée : Notre-Dame-la-Grande, icône de Poitiers Samedi 19 septembre, 11h00, 15h00, 17h00 Médiathèque François-Mitterrand Vienne

Gratuit. Entrée libre. Groupe limité à 19 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

L’église Notre-Dame-la-Grande est aujourd’hui l’une des images les plus emblématiques de Poitiers. Avec sa façade sculptée, elle occupe une place centrale dans les représentations de la ville.

Cette place privilégiée est pourtant le fruit d’une longue histoire, construite au fil des siècles à travers les usages de l’édifice, les transformations urbaines et l’évolution du regard porté sur le Moyen Âge.

La visite de 11h est traduite en langue des signes française.

Médiathèque François-Mitterrand 4 rue de l’Université, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549523151 https://patrimoine.mediatheques-grandpoitiers.fr/

L’église Notre-Dame-la-Grande apparaît comme l’une des images les plus emblématiques de Poitiers. Avec sa façade sculptée, elle occupe une place centrale dans les représentations de la ville. cette à…

©Nicolas Mahu