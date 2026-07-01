[Visite commentée] Patrimoine de l’enfance : ancienne école de Grasmagnac, Ancienne école de Grasmagnac, Vicq-sur-Breuilh

Informations pratiques

[Visite commentée] Patrimoine de l’enfance : ancienne école de Grasmagnac 19 et 20 septembre Ancienne école de Grasmagnac Haute-Vienne

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Si Charlemagne était parmi nous, il partirait certainement en croisade pour la sauvegarde du patrimoine lié à l’éducation des enfants, comme il le fit en 789 en posant les bases des institutions scolaires.

Depuis plusieurs décennies, des dizaines d’écoles communales disparaissent, au grand dam des populations, qui voient ainsi un pan de leur mémoire s’évaporer à jamais.

À Grasmagnac, nous avons la chance d’avoir pu conserver un petit joyau hérité des lois Jules Ferry. Une reconstitution d’une classe de l’après-guerre vous sera présentée, accompagnée d’un descriptif de son évolution au fil du temps et de photos d’époque.

Pour raviver vos souvenirs et éveiller votre curiosité, venez découvrir divers objets atypiques présentés de façon ludique, ainsi que des anecdotes insoupçonnées.

Sur réservation.

Ancienne école de Grasmagnac Grasmagnac, 87260 Vicq-sur-Breuilh Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 70 40 23 60 [{« type »: « phone », « value »: « 0688647906 »}] Véritables collectionneurs de patrimoine scolaire (de 1870 aux années 1970), les propriétaires de l’ancienne école de Grasmagnac vont vous plonger dans l’univers de l’école d’autrefois : découvrez l’architecture Jules Ferry, la reconstitution d’une ancienne salle de classe (mobilier, manuels scolaires, outils pédagogiques d’autrefois…) et expérimentez en famille des mini-jeux pour comprendre l’environnement scolaire des enfants l’époque.

Si Charlemagne était parmi nous, il partirait certainement en croisade pour la sauvegarde du patrimoine lié à l’éducation des enfants, comme il le fit en 789 en posant les bases des institutions des…

© Batier