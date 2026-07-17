[Visite commentée] Photographie et imprimerie d’art : la photolithographie, ADN – Atelier D’estampe Nicolaï, Cognac

Informations pratiques

[Visite commentée] Photographie et imprimerie d’art : la photolithographie Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00, 16h30 ADN – Atelier D’estampe Nicolaï Charente

Sur réservation. Jauge 10 personnes. Prix libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Laurent Nicolaï, artiste et imprimeur d’art, vous invite à découvrir la photolithographie.

Dès les origines de la photographie, différents supports ont été expérimentés afin de reproduire par l’imprimerie les images fixées sur des plaques de verre ou des pellicules. L’utilisation du métal, notamment du cuivre ou du zinc, s’est révélée la solution la plus simple. La lithographie, alors à son âge d’or, n’a pas apporté de réponse pleinement satisfaisante, en raison d’une mise en œuvre longue et d’une certaine instabilité pour cette application.

Aujourd’hui, l’essor du numérique renouvelle la question de l’impression photographique. À Cognac, Laurent Nicolaï mène des recherches associant photographie et pierre, entre réinterprétation de procédés anciens et invention de nouvelles méthodes, afin de faire de la photolithographie une réalité.

Dans son atelier, il accompagne les artistes dans la réalisation de tirages d’art grâce à un procédé d’exception, au service d’images singulières.

ADN – Atelier D’estampe Nicolaï 107 rue de Boutiers, 16100 Cognac Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine 0662926146 https://laurentnicolai.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 62 92 61 46 »}] Laurent Nicolaï, artiste imprimeur d’art, est installé à Cognac depuis 2021. Il reçoit des artistes en résidence pour les accompagner lors de créations en gravure et lithographie contemporaine.

Laurent Nicolaï artiste-imprimeur d’art vous invite à découvrir la photolithographie.

©Laurent Nicolaï