Visite commentée : Poitiers, chemin de traverse !, Palais des Comtes de Poitou – Ducs d’Aquitaine, Poitiers

Informations pratiques

Visite commentée : Poitiers, chemin de traverse ! Samedi 19 septembre, 14h00, 18h00 Palais des Comtes de Poitou – Ducs d’Aquitaine Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Partez en balade avec un joyeux duo pour découvrir ou redécouvrir la grande et la petite histoire des rues de Poitiers.

Au fil de cette déambulation, laissez-vous surprendre par des personnages hauts en couleur et des anecdotes étonnantes. Une manière ludique d’apprendre tout en s’amusant.

Par la compagnie Brasse Brouillon.

Palais des Comtes de Poitou – Ducs d’Aquitaine 1 place Alphonse Lepetit, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 75 32 16 64 https://www.lepalais.poitiers.fr/ Bienvenue au Palais de Poitiers ! Edifice emblématique de Poitiers, le Palais constitue l’un des plus remarquables ensembles d’architecture civile médiévale en France. Au fil des siècles, le Palais s’est transformé et permet aujourd’hui la lecture de toute l’Histoire de Poitiers, depuis l’époque gallo-romaine jusqu’au 20e siècle. Au-delà d’un monument à visiter, cet édifice fait aujourd’hui l’objet d’une réhabilitation, et reste ouvert au public pendant cette période de transition. Arrêt de bus « Place Lepetit » : lignes 1, 3, 11, 12, 15, 16, 17 et D

Se garer : parkings Carnot ou TAP

Partez en balade avec un joyeux duo pour découvrir ou redécouvrir la grande et petite Histoire des rues de Poitiers. Avec des surprises, des personnages, des anecdotes : une déambulation pour en ! …

©Yann Gachet