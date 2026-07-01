Visite commentée pour les groupes de l’exposition collective Réinventer la photographie #1, Centre photographique d’Île-de-France, Pontault-Combault
mardi 2 février 2027 · Centre photographique d'Île-de-France · Pontault-Combault
Informations pratiques
Visite commentée pour les groupes de l’exposition collective Réinventer la photographie #1 2 février – 2 avril 2027 Centre photographique d’Île-de-France Seine-et-Marne
Adhésion obligatoire 32 euros pour le groupe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-02-02T09:00:00+01:00 – 2027-02-02T18:00:00+01:00
Fin : 2027-04-02T09:00:00+02:00 – 2027-04-02T18:00:00+02:00
Adaptée au niveau, à la nature de votre groupe et aux objectifs pédagogiques que vous poursuivez, ces visites prennent la forme d’un échange autour des oeuvres. Elles s’appuient sur l’apprentissage du regard et visent à mettre en lumière les enjeux de l’exposition.
Gratuit / Adhésion obligatoire (32 euros pour la classe)
Durée : 45min – 1h
Centre photographique d’Île-de-France 107 avenue de la République, 77340 Pontault-Combault, France Pontault-Combault 77340 Seine-et-Marne Île-de-France 0170054980 https://www.cpif.net [{« type »: « email », « value »: « adele.rickard@cpif.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 70 05 49 80 »}]
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