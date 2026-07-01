Visite commentée pour les groupes de l’exposition d’Isabelle Le Minh, A Rose is a Rose is the Last Rose of Summer, Centre photographique d’Île-de-France, Pontault-Combault

Informations pratiques

Visite commentée pour les groupes de l’exposition d’Isabelle Le Minh, A Rose is a Rose is the Last Rose of Summer 6 octobre – 18 décembre Centre photographique d’Île-de-France Seine-et-Marne

Adhésion obligatoire de 32 euros pour le groupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-06T09:00:00+02:00 – 2026-10-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-12-18T09:00:00+01:00 – 2026-12-18T18:00:00+01:00

Adaptée au niveau, à la nature de votre groupe et aux objectifs pédagogiques que vous poursuivez, ces visites prennent la forme d’un échange autour des oeuvres. Elles s’appuient sur l’apprentissage du regard et visent à mettre en lumière les enjeux de l’exposition.

Gratuit / Adhésion obligatoire (32 euros pour la classe)

Durée : 45min – 1h

Centre photographique d’Île-de-France 107 avenue de la République, 77340 Pontault-Combault, France Pontault-Combault 77340 Seine-et-Marne Île-de-France 0170054980 https://www.cpif.net [{« type »: « email », « value »: « adele.rickard@cpif.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 70 05 49 80 »}]

Adaptée au niveau, à la nature de votre groupe et aux objectifs pédagogiques que vous poursuivez, ces visites prennent la forme d’un échange autour des oeuvres. Elles s’appuient sur l’apprentissage à…

Visite de l’exposition Le monde est un abri de Valérie Jouve, 2024