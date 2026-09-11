Visite commentée : Qu’est-ce qu’on fait avec l’histoire?, stand d’accueil des JEP, Arles

Informations pratiques

Visite commentée : Qu’est-ce qu’on fait avec l’histoire? Samedi 19 septembre, 11h00 stand d’accueil des JEP Bouches-du-Rhône

Gratuit, sur inscription obligatoire au 04 90 49 39 46

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Cette visite propose de comprendre comment l’histoire d’Arles est sans cesse relue, interprétée et réinvestie selon les époques, qu’il s’agisse de la redécouverte savante de l’Antiquité, de l’imaginaire moderne des gladiateurs ou de la place prise par Van Gogh dans l’image contemporaine de la ville.

Par Jean-François Di-Méglio, Guide-conférencier.

stand d’accueil des JEP place de la république, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://arles.fr/app/uploads/1/2026/08/JEP-2026-Brochure-V14-SVE.pdf »}]

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