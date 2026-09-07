Visite commentée, Rdv devant l’église de Villemaréchal, Villemaréchal

Informations pratiques

Visite commentée 19 et 20 septembre Rdv devant l’église de Villemaréchal Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Promenade commentée patrimoine.

Rendez-vous devant l’église. Rando promenade de 3 km

Rdv devant l’église de Villemaréchal Rue de l’Église, 77710 Villemaréchal Villemaréchal 77710 Villemaréchal Seine-et-Marne Île-de-France Villemaréchal rando promenade 3 km

Circuit commenté

©Denis Picouet