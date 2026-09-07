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Visite commentée, Rdv devant l’église de Villemaréchal, Villemaréchal

samedi 19 septembre 2026 · Rdv devant l'église de Villemaréchal · Villemaréchal

Visite commentée, Rdv devant l’église de Villemaréchal, Villemaréchal

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Rdv devant l'église de Villemaréchal
Adresse
Rue de l'Église, 77710 Villemaréchal
Ville
77710 Villemaréchal
Département
Seine-et-Marne

Visite commentée 19 et 20 septembre Rdv devant l’église de Villemaréchal Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Promenade commentée patrimoine.
Rendez-vous devant l’église. Rando promenade de 3 km

Rdv devant l’église de Villemaréchal Rue de l’Église, 77710 Villemaréchal Villemaréchal 77710 Villemaréchal Seine-et-Marne Île-de-France Villemaréchal rando promenade 3 km
Circuit commenté

©Denis Picouet

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