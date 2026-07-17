Visite commentée : regards croisés sur la cathédrale, Pays d’art et d’histoire Rodez agglomération, Rodez

Informations pratiques

Visite commentée : regards croisés sur la cathédrale Dimanche 20 septembre, 15h00 Pays d’art et d’histoire Rodez agglomération Aveyron

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Dans le cadre des 500 ans de la reconstruction du clocher de la cathédrale, la direction du patrimoine de Rodez Agglomération propose une visite à plusieurs voix des deux expositions présentées dans les rues de Rodez durant l’été.

En donnant la parole aux photographes qui ont saisi la cathédrale sous de multiples facettes, cette visite invite à redécouvrir, avec poésie, toute la majesté de Notre-Dame de Rodez.

Réservation obligatoire.

Pays d’art et d’histoire Rodez agglomération 14 place Eugène Raynaldy, 12000 Rodez Rodez 12000 Aveyron Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.rodez-tourisme.fr/ »}]

Dans le cadre des 500 ans de la reconstruction du clocher de la cathédrale la direction du patrimoine de Rodez agglomération vous propose une visite à plusieurs voix des deux expositions qui ont les …

©Gérard Fournier