Visite commentée : regards de l’artiste Fernand Serreau, du quartier Saint-Médard au bord du Thouet, Musée Henri Barré, Thouars

Informations pratiques

Visite commentée : regards de l’artiste Fernand Serreau, du quartier Saint-Médard au bord du Thouet Dimanche 20 septembre, 10h00 Musée Henri Barré Deux-Sèvres

Gratuit, durée estimée : 2h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Dans les années 1920, les artistes Madeleine et Fernand Serreau ont sillonné les rues du centre historique de Thouars, croquant et peignant ses maisons, ses monuments et ses paysages.

Au cours de cette visite inédite, suivez leurs pas en compagnie d’une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire du Thouarsais. Du quartier Saint-Médard aux bords du Thouet, tentez de reconnaître les lieux représentés et découvrez leur histoire.

Musée Henri Barré 7 Rue Marie de la Tour, 79100 Thouars, France Thouars 79100 Thouars Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0549663697 https://thouarsetmoi.fr/ville-dhistoire/patrimoine-et-musee/musee-henri-barre Les collections rassemblent plusieurs thématiques : préhistoire, archéologie, céramiques, beaux-arts, ethnographie, et un ensemble d’objets issus des principaux monuments de la ville.

Dans les années 1920, les artistes Madeleine et Fernand Serreau ont silloné les rues du centre historique de Thouars et ont peint ou dessiné les rues, les maisons, les monuments et les paysages de la…

©Ville de Thouars