Visite commentée : regards sur les femmes, Musée de la Chartreuse, Douai

Informations pratiques

Visite commentée : regards sur les femmes Dimanche 20 septembre, 14h30, 17h30 Musée de la Chartreuse Nord

Limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cette visite vous invite à découvrir la figure féminine à travers une sélection de portraits originaux réalisés entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle. Symboles d’élégance, de beauté, et de modernité, la représentation des femmes a toujours occupé une place essentielle dans l’histoire des arts. Avec l’invention puis la démocratisation de la photographie, elles deviennent rapidement des sujets privilégiés pour les photographes

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Cette visite vous invite à découvrir la figure féminine à travers une sélection de portraits originaux réalisés entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle. Symboles d’élégance, de beauté,…

©Musée de la Chartreuse – Photothèque Augustin Boutique-Grard