Visite commentée sur la thématique des ruines, Musée Fabre, Montpellier

Informations pratiques

Visite commentée sur la thématique des ruines 19 et 20 septembre Musée Fabre Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Durant cette visite guidée, vous découvrirez plusieurs œuvres représentant des architectures en ruines. Comment le sont-elles devenues ? Vous comprendrez que le temps n’est pas le seul danger qui menace le patrimoine.

Musée Fabre 39 Boulevard de Bonnes Nouvelles, 34000 Montpellier, France Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie 0467148300 https://www.museefabre.fr Riches collections de peintures de toutes les écoles : œuvres italiennes des XVIe et des XVIIe siècles, beaux tableaux espagnols et flamands, l’école hollandaise est représentée par ses meilleurs maîtres, mais la place prépondérante est occupée par la peinture française du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle. Collection de dessins italiens et français du XVIIe au XIXe siècle. Sculptures bronzes, céramique italienne et française. Tramway lignes 1, 2 stations Comédie et Corum, ligne 4 station Corum.

Durant cette visite guidée, vous découvrirez plusieurs œuvres représentant des architectures en ruines. Comment le sont-elles devenues ? Vous comprendrez que le temps n’est pas le seul danger qui le…

Jules Laurens, « la mosquée bleue de Tauris en Perse » © Photographie Frédéric Jaulmes, Musée Fabre 3 M