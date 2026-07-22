Visite commentée sur le matrimoine, Hôtel Jacquet – Musée des beaux-arts, Nancy

Informations pratiques

Visite commentée sur le matrimoine 19 et 20 septembre Hôtel Jacquet – Musée des beaux-arts Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

Donner sa place au matrimoine, aux femmes et aux personnes minorisées que ce terme désigne, c’est résister pour raviver un héritage culturel longtemps mis de côté. Une promenade dans les collections permanentes en dévoile les silences et les traces, avec Susana Gállego-Cuesta, conservatrice en chef du patrimoine et directrice du musée des Beaux-arts de Nancy.

Hôtel Jacquet – Musée des beaux-arts 3 Place Stanislas, 54000 Nancy, France Nancy 54000 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est +33383853072 https://musee-des-beaux-arts.nancy.fr En bus : arrêt Stanislas – Dom Calmet. En voiture : parkings Vaudémont et Place Stanislas. À pied : 10 min depuis la gare de Nancy.

Donner sa place au matrimoine, aux femmes et aux personnes minorisées que ce terme désigne, c’est résister pour raviver un héritage culturel longtemps mis de côté. Une promenade dans les collections…

© Ville de Nancy