Visite commentée : Sur les traces de Jean-Jacques Rousseau, Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau, Chambéry

Visite commentée : Sur les traces de Jean-Jacques Rousseau Samedi 6 juin, 14h00 Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:00:00+02:00

Partez sur les traces de Jean-Jacques Rousseau au cours d’une visite accompagnée qui vous mènera de la maison au jardin des Charmettes. Découvrez ce lieu décrit avec passion par le philosophe, « une maison isolée au penchant d’un vallon fut notre asile, et c’est là que dans l’espace de quatre ou cinq ans j’ai joui d’un siècle de vie ».

Rêveries du promeneur solitaire, 10e promenade.

Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau 890 Chemin des charmettes, 73000 Chambéry, France Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33479333944 http://www.chambery.fr/302-les-charmettes.htm Parking.

Partez sur les traces de Jean-Jacques Rousseau au cours d’une visite accompagnée qui vous mènera de la maison au jardin des Charmettes. Découvrez ce lieu décrit avec passion par le philosophe, « _une…

© Didier Gourbin – Ville de Chambéry