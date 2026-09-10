Visite commentée « Sur les traces du plâtre », Centre ancien de L’Isle sur la Sorgue, L’Isle-sur-la-Sorgue

samedi 19 septembre 2026 · Centre ancien de L'Isle sur la Sorgue · L'Isle-sur-la-Sorgue

Informations pratiques

Visite commentée « Sur les traces du plâtre » Samedi 19 septembre, 15h00 Centre ancien de L’Isle sur la Sorgue Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Visite commentée par la Direction du Patrimoine de L’Isle-sur-la-Sorgue.

Partez à la découverte de ce matériau présent à L’Isle sur-la-Sorgue depuis le Moyen-Âge et dont l’industrie a connu son âge d’or au XIXe et XXe siècle.

RDV au pied de la Tour d’Argent, place Ferdinand Buisson.

Centre ancien de L’Isle sur la Sorgue Pl. Ferdinand Buisson 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue L’Isle-sur-la-Sorgue 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Visite commentée par la Direction du Patrimoine de L’Isle-sur-la-Sorgue.

Ville de L’Isle-sur-la-Sorgue – Direction du Patrimoine