Informations pratiques

Visite commentée « Twilight zone » de l’exposition « Pollen » Samedi 19 septembre, 16h00 CAPC – musée d’art contemporain Gironde

Gratuit sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Avec Anne Cadenet et Milena Páez-Barbat, du centre collection.

Cette visite propose une approche insolite de la collection à travers quatre œuvres présentées dans l’exposition « Pollen ». Pour paraphraser Fernando Domínguez Rubio, il sera question d’œuvres « dociles » et « indisciplinées » : Pollen de noisetier de Wolfgang Laib, Untitled (Still Life) de Jesse Darling, La luz que se apaga de José María Sicilia ou encore une œuvre de Samara Scott… Et de quelques surprises !

CAPC – musée d’art contemporain 7 rue Ferrère, 33000 Bordeaux, France Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556008150 https://www.capc-bordeaux.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.capc-bordeaux.fr/Visite-Twilight-Zone-Pollen »}] Vaste trapèze dont toutes les façades extérieures sont identiques, sauf l’entrée à l’est. A chaque étage, et sur le même axe, une baie en arc plein cintre en briques a été percée. Une forte corniche couronne le tout. La façade Est présente trois grandes arcades plein cintre ouvrant sur un vaste porche voûté d’arêtes et dont chaque compartiment est renforcé par des arcs doubleaux retombant sur des pilastres engagés dans le pilier proprement dit. Cette façade a des ouvertures rectangulaires et est entièrement construite en pierre de taille. A l’entrée fait suit un vaste magasin central non voûté, dont la toiture repose directement sur de grands arcs diaphragmes. Cette salle est divisée en son centre par une série d’arcs plein cintre. Tout autour, à partir de la naissance des grands arcs, a été aménagé un plancher destiné à l’entrepôt des marchandises. Cette partie comporte plusieurs compartiments voûtés d’arêtes. Plus à l’extérieur, des poutres renforcées par des moises supportent le second étage non voûté, également divisé par une série d’arcs. L’accès à ces différents niveaux se fait par des escaliers situés au fond de la grande salle, la terrasse se trouvant au niveau du second étage. Une entrée sur le cours Xavier Arnozan mène à des bureaux par l’intermédiaire d’un escalier à vis de Saint-Gilles, à voûte annulaire. Tram : Ligne B, arrêt Capc. Ligne C, arrêt Jardin Public (depuis la gare). Ligne D, arrêt Quinconces. Bus : Lignes 4, 5N, 6, 15 et 29, arrêt Jardin public. Parcs de stationnement : Quinconces (allées de Chartres). Cité Mondiale (20 quai des Chartrons). Jean Jaurès (place Jean-Jaurès). La Bourse (quai du Maréchal Lyautey).

Avec Anne Cadenet et Milena Páez-Barbat, du centre collection.

© Arthur Péquin