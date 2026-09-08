Visite commentée : « Un patrimoine à sauvegarder : la restauration des archives », Archives départementales de l’Aude Marcel Rainaud, Carcassonne
dimanche 20 septembre 2026 · Archives départementales de l’Aude Marcel Rainaud · Carcassonne
Informations pratiques
Visite commentée : « Un patrimoine à sauvegarder : la restauration des archives » Dimanche 20 septembre, 14h00 Archives départementales de l’Aude Marcel Rainaud Aude
Gratuit. Sans inscription, dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Outrages du temps, parasites, conditions climatiques… De nombreux facteurs peuvent détériorer les documents d’archives. Découvrez les gestes de prévention et les techniques de restauration qui permettent de les préserver et de les transmettre aux générations futures.
Départs réguliers de 14h à 17h, dernier départ vers 17h.
Durée : 1h.
Archives départementales de l’Aude Marcel Rainaud 41 Avenue Claude Bernard, 11000 Carcassonne, France Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33468113154 https://archivesdepartementales.aude.fr Parking.
Outrages du temps, parasites, conditions climatiques… Autant de causes de détérioration pour un document d’archive. Mais des gestes de prévention, des techniques de restauration, ici présentés, leur …
©AD_11
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