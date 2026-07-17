Visite commentée : Villebourbon, un patrimoine disparu, Square Picquart, Montauban
dimanche 20 septembre 2026 · Square Picquart · Montauban
Informations pratiques
Visite commentée : Villebourbon, un patrimoine disparu Dimanche 20 septembre, 11h00, 15h30 Square Picquart Tarn-et-Garonne
Gratuit. Sur réservation. Jauge de 30 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Depuis le Moyen Âge, le quartier de Villebourbon n’a cessé de se métamorphoser pour s’adapter aux époques.
Il a accueilli une communauté religieuse, des activités artisanales et industrielles, puis l’arrivée du chemin de fer, avant de devoir se réinventer après les terribles inondations de 1930.
Son bâti hétéroclite témoigne de cette histoire mouvementée. À l’aide de plans et de photographies anciennes, venez imaginer le patrimoine disparu d’un faubourg en perpétuelle transformation.
Square Picquart Rue de la République, 82000 Montauban Montauban 82000 Sapiac Tarn-et-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0563630350 »}]
Depuis le Moyen-âge, le quartier de Villebourbon n’a cessé de se métamorphoser pour s’adapter. Accueillant communauté religieuse, activités artisanales et industrielles, arrivée du chemin de fer il à…
Biscuiterie Poult détail © Ciap
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