Visite conférence autour de l’histoire du ticket en carton, Maison de la RATP, Paris

Informations pratiques

Visite conférence autour de l’histoire du ticket en carton Samedi 19 septembre, 11h30 Maison de la RATP Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:30:00+02:00

Venez à la maison de la RATP assister à une conférence animée par Lise Brunet, sociologue de l’institut Sociovision, et Grégoire Thonnat, spécialiste et collectionneur de titres de transports qui offrira un éclairage original sur la place singulière qu’a occupée le ticket en carton dans le quotidien de plusieurs générations d’usagers.

Maison de la RATP 189 rue de Bercy 75012 Paris Paris 75012 Paris 12e Arrondissement Paris Île-de-France https://www.ratp.fr/decouvrir/patrimoine/journees-europeennes-du-patrimoine Les Journées européennes du patrimoine sont devenues un rendez-vous incontournable pour la RATP, qui y participe depuis 2005. La RATP fait partie intégrante du paysage francilien. Le métro, plus que centenaire, riche de plus de 300 stations, est à lui seul un élément incontournable du patrimoine parisien. Un patrimoine que l’entreprise entretient, maintient et ne cesse de valoriser, que ce soit en termes d’espaces ou de matériels roulants. Ces journées représentent une occasion unique de faire découvrir au public des lieux qui lui sont d’ordinaire inaccessibles ou de faire redécouvrir, avec un autre regard, les transports que les voyageurs empruntent au quotidien. Chaque année, la RATP accueille des milliers de visiteurs pour les Journées européennes du Patrimoine. Un temps fort de l’année, qui mobilise des près de 250 agents volontaires Métro-RER-Bus station Gare de Lyon Métro Quai de la Rapée

Visite-conférence autour de l’histoire du ticket en carton

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