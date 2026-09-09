Visite conférence la recherche archéologique sous-marine, présentation et actualité en Normandie | Journées du Patrimoine Direction régionale des affaires culturelles de Normandie Caen

Informations pratiques

Caen

Visite conférence la recherche archéologique sous-marine, présentation et actualité en Normandie | Journées du Patrimoine

Direction régionale des affaires culturelles de Normandie 13 bis rue Saint-Ouen Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 15:30:00

Date(s) :

2026-09-19

L’archéologie se pratique à terre mais aussi en mer ! Au large des côtes normandes, des dizaines d’épaves perdues lors du Débarquement ont été étudiées, de nouvelles découvertes sont régulièrement et…

L’archéologie se pratique à terre mais aussi en mer ! Au large des côtes normandes, des dizaines d’épaves perdues lors du Débarquement ont été étudiées, de nouvelles découvertes sont régulièrement signalées et des navires de la flotte de Louis XIV sont en cours de fouille à Saint-Vaast-la-Hougue.

Venez découvrir ces recherches et plus largement les activités du Drassm, service d’archéologie sous-marine du ministère de la Culture. La présentation (env. 40 min) sera suivie d’une courte visite de l’exposition sur les épaves du Débarquement (env. 20 min). Durée 1h, 30 pers. max. .

Direction régionale des affaires culturelles de Normandie 13 bis rue Saint-Ouen Caen 14000 Calvados Normandie communication.drac.normandie@culture.gouv.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite conférence la recherche archéologique sous-marine, présentation et actualité en Normandie | Journées du Patrimoine

Archaeology is practiced on land, but also at sea! Off the coast of Normandy, dozens of shipwrecks lost during the D-Day landings have been studied, and new discoveries are made regularly and…

L’événement Visite conférence la recherche archéologique sous-marine, présentation et actualité en Normandie | Journées du Patrimoine Caen a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer