Visite-conférence Les aqueducs d’Antipolis, mémoires photographiques er archéologiques, Musée d’Archéologie, Antibes

Informations pratiques

Visite-conférence Les aqueducs d’Antipolis, mémoires photographiques er archéologiques 19 et 20 septembre Musée d’Archéologie Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite-conférence Les aqueducs d’Antipolis, mémoires photographiques er archéologiques

La très récente restauration d’un tronçon aérien de l’aqueduc des Bouillides et celle de remise en état de fonctionnement de l’aqueduc de la Fontvieille au XVIIIe siècle par Louis d’Aguillon, brigadier des armées du roi, témoignent de l’intérêt suscité par ce patrimoine lié à l’eau, aujourd’hui et hier. À l’occasion de cette visite, plusieurs photographies et documents d’archives en lien avec

ces aqueducs seront présentés au public.

Visite pour tous

Musée d’Archéologie 1 Avenue Général Maizière, 06600 Antibes, France Antibes 06600 Juan-les-Pins Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33489683238 https://www.antibes-juanlespins.com/sorties-loisirs/antibes-ville-de-culture/les-musees/le-musee-darcheologie [{« type »: « link », « value »: « http://antibes.fr/musees/activites »}] Le musée d’Archéologie d’Antibes est installé dans le bastion Saint-André. Celui-ci a été construit en 1698 sur les plans de Vauban, dans le cadre des travaux d’amélioration qu’il fait entreprendre pour la défense d’Antibes. Bien que d’allure imposante aujourd’hui, le bastion Saint-André, ou « bastion 17 », ne constituait qu’une petite partie de l’enceinte urbaine d’Antibes, dont il marquait l’extrémité sud. Zone piétonne à accès réservé, parking des plages derrière le musée, ou stationnement urbain.

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