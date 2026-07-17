Visite conférence : Saint-Jean… entre parc et château, toute une histoire, Château Saint-Jean, Montluçon

Informations pratiques

Visite conférence : Saint-Jean… entre parc et château, toute une histoire Dimanche 20 septembre, 14h00 Château Saint-Jean Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Aujourd’hui, le Parc Saint-Jean est le plus vaste de Montluçon ! Planté de plus de 400 arbres, son nom est hérité de la commanderie de Templiers, Saint-Jean-d ’Entre-Les-Vignes, dont ne subsiste que la chapelle du XIIe siècle … Entre ces deux époques, découvrez ce lieu chargé d’histoire.

Château Saint-Jean avenue henri de la tourfondue 03100 Montluçon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 03 26 57 https://www.chateau-saint-jean.com/ Avant d’être le site mythique que l’on connaît aujourd’hui, le Château Saint-Jean était à l’origine une commanderie de templiers. Appelés « commanderie de Saint-Jean d’entre les Vignes », ses lieux étaient une étape importante sur la voie reliant la Vallée du Cher à l’ancienne Voie Romaine Bourges- Néris les Bains.

Seul vestige de ce passé, La Chapelle désacralisée du XII° siècle, où l’une des plus anciennes tombes des frères inhumés, celle du commandant Michel de Letrange, datant de 1148, a été retrouvée.

Cette ancienne commanderie de Templiers a été le coup de cœur de ses nouveaux propriétaires Nicole et Jean-Claude Delion qui, depuis 2016, se sont investis sans relâche pour restaurer entièrement ces lieux chargés d’histoire. Pour redonner ses lettres de noblesse à ces lieux, les propriétaires ont fait appel à l’agence Jouin Manku (Patrick Jouin designer et Sanjit Manku architecte). Les architectes décorateurs ont imaginé et crée les espaces de la réception, du bar et du restaurant gastronomique du Château « La Chapelle » avec une certaine élégance. Moderniser les lieux sans les dénaturer a été la clé de voûte de tous les instants pour faire de ce château un hôtel de luxe ***** à l’élégance et raffinement sans pareil.

Journées européennes du patrimoine

©Ville de Montluçon