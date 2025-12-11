Informations pratiques

Bouxwiller

Visite contée de l’exposition Des costumes hauts en couleur

3 place du Château Bouxwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-10-21 10:00:00

fin : 2026-10-21 11:00:00

Date(s) :

2026-10-21

Ecoutez le conte Les habits neufs de l’Empereur puis explorez l’exposition sur le costume régional. Les enfants observeront la diversité des matières, des couleurs et des motifs présents sur les textiles anciens.

Ecoutez le conte Les habits neufs de l’Empereur puis explorez l’exposition sur le costume régional. Les enfants observeront la diversité des matières, des couleurs et des motifs présents sur les textiles anciens. .

3 place du Château Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 00 38 39 contact@museedupaysdehanau.eu

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English :

Listen to the story The Emperor?s New Clothes , then explore the exhibition on regional costume. Children will observe the diversity of materials, colors and patterns found on antique textiles.

L’événement Visite contée de l’exposition Des costumes hauts en couleur Bouxwiller a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre