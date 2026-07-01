Visite contée en famille au Musée des Arts décoratifs, Musée des Arts décoratifs, Strasbourg

Informations pratiques

Visite contée en famille au Musée des Arts décoratifs Samedi 19 septembre, 15h30 Musée des Arts décoratifs Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Un conte au palais : « Quelle agitation au palais, le roi va bientôt arriver. Vite ! Il faut tout préparer ! »

Visite contée en famille (30 min), à partir de 6 ans.

Musée des Arts décoratifs 2 place du Chateau 67000 Strasbourg Strasbourg 67065 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est 03 68 98 50 00 http://www.musees.strasbourg.eu Installé au rez-de-chaussée du palais Rohan, ancienne résidence des princes-évêques élevée de 1732 à 1742 par Robert de Cotte, premier architecte du roi, le musée se déploie dans les somptueux appartements des cardinaux de Rohan, ainsi que dans les anciennes écuries et salles de justice. Les collections d’arts décoratifs retracent la diversité et l’évolution des arts appliqués strasbourgeois de 1681 à 1870, particulièrement en matière de mobilier, de céramique, d’horlogerie et d’orfèvrerie. Le musée présente également une sélection de jouets mécaniques, issus de la donation Tomi Ungerer.

Visite contée en famille (30 min)

© Musées de Strasbourg