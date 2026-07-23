Visite contée – L’Aventure du Grand Tétras, Départ : Devant la mairie de Saint-Quirin, Saint-Quirin

samedi 19 septembre 2026 · Départ : Devant la mairie de Saint-Quirin · Saint-Quirin

Informations pratiques

Visite contée – L’Aventure du Grand Tétras 19 et 20 septembre Départ : Devant la mairie de Saint-Quirin Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:40:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:40:00+02:00

En compagnie de votre guide Paloma, découvriez l’aventure du Grand Tétras ! Une visite familiale adaptée à partir de 5 ans.

Départ : Devant la mairie de Saint-Quirin 170 rue du Général de Gaulle, 57560 Saint-Quirin Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est

En compagnie de votre guide Paloma, découvriez l’aventure du Grand Tétras ! Une visite familiale adaptée à partir de 5 ans.

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