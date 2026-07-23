Visite guidée histoire et légendes, Départ : Devant la mairie de Saint-Quirin, Saint-Quirin

Informations pratiques

Visite guidée histoire et légendes 19 et 20 septembre Départ : Devant la mairie de Saint-Quirin Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

En compagnie de Paloma, partez à la découverte de l’histoire et des légendes qui entourent le mystérieux village de Saint-Quirin. La visite est en français. Nos amis les animaux ne peuvent y participer (la visite comprend la visite d’une église).

Départ : Devant la mairie de Saint-Quirin 170 rue du Général de Gaulle, 57560 Saint-Quirin Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est

En compagnie de Paloma, partez à la découverte de l’histoire et des légendes qui entourent le mystérieux village de Saint-Quirin. La visite est en français. Nos amis les animaux ne peuvent y (la la…

© M. Wagner – TSMS – 2025