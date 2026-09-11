Visite contée : Le secret du labyrinthe, Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris
samedi 19 septembre 2026 · Cité de l'architecture et du patrimoine · Paris
Informations pratiques
Visite contée : Le secret du labyrinthe 19 et 20 septembre Cité de l’architecture et du patrimoine Paris
Inscription sur place le jour même, 15 minutes avant la visite. En famille, 3-6 ans, présence requise d’un adulte
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00
Partez en famille à la rencontre de personnages surprenants, détenteurs d’un bien grand secret !
Pour le percer, il faudra parcourir un labyrinthe imaginaire peuplé de dragon, centaure et autres animaux fantastiques, pas toujours amicaux. Mais heureusement, une bonne étoile guidera vos pas et sera votre alliée dans cette quête.
En famille, 3-6 ans, présence requise d’un adulte
Cité de l’architecture et du patrimoine 1 place du Trocadéro 75016 Paris Paris 75016 Paris Île-de-France 01 58 51 52 00 http://citedelarchitecture.fr La Cité de l’architecture & du patrimoine est installée dans le Palais de Chaillot, sur le parvis du Trocadéro et offre un point de vue imprenable sur la tour Eiffel.
L’un des plus grands centres d’architecture au monde qui abrite un musée, une bibliothèque, un auditorium, une école pour architectes, une librairie spécialisée et un restaurant. 22 000m², où il fait bon découvrir, regarder, apprendre, construire, s’amuser…
La Cité propose une expérience inédite : un tour de France des plus belles constructions du Moyen-Âge à nos jours. Maquettes et reproductions grandeur nature ; Un musée de l’architecture en 3D !
Ouverte toute l’année : collections, expositions, visites guidées, activités pour enfants et en familles.
Appréhender l’architecture et mieux connaître le paysage qui nous entoure est à la portée de tous à la Cité.
L’ensemble des programmes sont à retrouver sur citedelarchitecture.fr
Visite contée « Le secret du labyrinthe »
© Cité de l’architecture et du patrimoine – Jim Prunier
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