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VISITE CONTÉE NOCTURNE Laroque-des-Albères

VISITE CONTÉE NOCTURNE Laroque-des-Albères

VISITE CONTÉE NOCTURNE Laroque-des-Albères mercredi 15 juillet 2026.

Adresse : 20 Rue Docteur Raymond Carbonneil

Ville : 66740 Laroque-des-Albères

Département : Pyrénées-Orientales

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Laroque-des-Albères

VISITE CONTÉE NOCTURNE

20 Rue Docteur Raymond Carbonneil Laroque-des-Albères Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-15 21:00:00
fin : 2026-08-12 22:30:00

Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Contes et Légendes des Albères Laroque à lueur de lanternes
Durée 1h30
Réservation obligatoire.
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20 Rue Docteur Raymond Carbonneil Laroque-des-Albères 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08 

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English :

Contes et Légendes des Albères Laroque by lantern light
Duration 1h30
Reservations required.

L’événement VISITE CONTÉE NOCTURNE Laroque-des-Albères a été mis à jour le 2026-06-16 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE

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