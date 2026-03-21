VISITE CONTÉE NOCTURNE Laroque-des-Albères
VISITE CONTÉE NOCTURNE Laroque-des-Albères mercredi 15 juillet 2026.
Laroque-des-Albères
VISITE CONTÉE NOCTURNE
20 Rue Docteur Raymond Carbonneil Laroque-des-Albères Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-15 21:00:00
fin : 2026-08-12 22:30:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Contes et Légendes des Albères Laroque à lueur de lanternes
Durée 1h30
Réservation obligatoire.
.
20 Rue Docteur Raymond Carbonneil Laroque-des-Albères 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Contes et Légendes des Albères Laroque by lantern light
Duration 1h30
Reservations required.
L’événement VISITE CONTÉE NOCTURNE Laroque-des-Albères a été mis à jour le 2026-06-16 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
À voir aussi à Laroque-des-Albères (Pyrénées-Orientales)
- FEU DE LA SAINT JEAN Laroque-des-Albères 23 juin 2026
- RECITAL CLASSIQUE Laroque-des-Albères 27 juin 2026
- RALLYE-RANDO PEDESTRE Laroque-des-Albères 7 juillet 2026
- BALADE AU FIL DE L’EAU ET DES CHANTS D’OISEAUX Laroque-des-Albères 7 juillet 2026
- CONCERT C’EST LA FETE ! Laroque-des-Albères 11 juillet 2026