Visite contée sensorielle de l’exposition de Célie Falières pour les petits Les Petites Écuries Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-27 11:00 – 11:30

Gratuit : oui Sur réservation : contact@lesfactotum.fr En famille, Jeune Public, Adulte – Age minimum : 3 et Age maximum : 6

Le laboratoire du Pr. BulbeCatastrophe ! Le Professeur Bulbe a éparpillé sa collection dans son laboratoire… En découvrant par le toucher les différentes matières qui la composent, aidez-le à mettre des mots sur chaque objet, pour les inventorier et comprendre comment ils ont été fabriqués ! Visite ouverte aux enfants (de 3 à 8 ans) accompagnés d’un adulte Durée : 30 min.

Les Petites Écuries Nantes 44000

https://lespetitesecuriesnantes.fr/rendez-vous-1



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