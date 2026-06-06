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Visite contée sensorielle de l’exposition de Célie Falières pour les petits Les Petites Écuries Nantes

Visite contée sensorielle de l’exposition de Célie Falières pour les petits Les Petites Écuries Nantes

Visite contée sensorielle de l’exposition de Célie Falières pour les petits Les Petites Écuries Nantes samedi 27 juin 2026.

Lieu : Les Petites Écuries

Adresse : 1-4 square Mathurin Méheut, Nantes

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 11:00

Tarif : Sur réservation : contact@lesfactotum.fr

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-27 11:00 – 11:30
Gratuit : oui Sur réservation : contact@lesfactotum.fr En famille, Jeune Public, Adulte – Age minimum : 3 et Age maximum : 6 

Le laboratoire du Pr. BulbeCatastrophe ! Le Professeur Bulbe a éparpillé sa collection dans son laboratoire… En découvrant par le toucher les différentes matières qui la composent, aidez-le à mettre des mots sur chaque objet, pour les inventorier et comprendre comment ils ont été fabriqués ! Visite ouverte aux enfants (de 3 à 8 ans) accompagnés d’un adulte Durée : 30 min.

Les Petites Écuries Nantes 44000
https://lespetitesecuriesnantes.fr/rendez-vous-1


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