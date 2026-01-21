VISITE CONTES & LÉGENDES Mende

VISITE CONTES & LÉGENDES

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

2026-02-18

LE 18 FEVRIER, VISITE SPECIAL CARNAVAL DEGUISEMENTS OBLIGATOIRES POUR TOUS LES PARTICIPANTS !

Vous êtes désireux de découvrir autrement l’histoire de Mende et du Gévaudan ?

Cette visite est pour vous ! Retrouvez Lerouge de Malmont à l’Office de Tourisme et celui-ci vous guidera à travers les rues de la ville en vous racontant des contes et légendes d’autrefois…

Géraud, notre guide vous a préparé une visite sur certains contes & légendes du Gévaudan.

Mais, chut … nous n’en raconterons pas plus …

Durée environ 2h ATTENTION ! CETTE VISITE COMPREND 2,5 KM DE MARCHE À PIED.

Tarif 6€ adulte 3€ pour les enfants de 10 à 18 ans Gratuit jusqu’à 9 ans inclus.

Réservation recommandée auprès de l’Office de Tourisme 04 66 94 00 23 ou contact@mendetourisme.fr

Le rendez-vous pour le départ des visites est à l’Office de tourisme, place du Foirail de Mende. .

Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23 contact@mendetourisme.fr

