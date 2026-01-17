Visite coup de cœur Marseille vue par les Detaille 164 ans de photos Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement mardi 7 juillet 2026.

Marseille 1er Arrondissement

Visite coup de cœur Marseille vue par les Detaille 164 ans de photos

Mardi 7 juillet 2026 de 15h à 16h30.

Mardi 8 septembre 2026 de 15h à 16h30. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 15:00:00

fin : 2026-09-08 16:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-09-08

Visite coup de cœur de l’exposition Marseille vue par les Detaille 164 ans de photos au Musée d’Histoire de Marseille.

Découvrez l’exposition en présence d’Emmanuel Laugier, responsable des collections contemporaines, musée d’Histoire de Marseille et Gérard Detaille, photographe et commissaires de l’exposition.



• Tout public

• Durée : 1h30

• Sans réservation, dans la limite des places disponibles .

Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A highlight of the exhibition Marseille Through the Eyes of the Detaille Family—164 Years of Photos at the Marseille History Museum.

L’événement Visite coup de cœur Marseille vue par les Detaille 164 ans de photos Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille