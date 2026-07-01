Informations pratiques

Visite « coup de projecteur » au Musée de l’Œuvre Notre-Dame à partir d’œuvres des collections sur le thème « mère et fille » Dimanche 20 septembre, 16h00 Musée de l’Œuvre Notre-Dame Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:20:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:20:00+02:00

Visites « Coup de projecteur » (20 min) : « Mère et fille, regard sur un choix d’œuvres des collections ».

Musée de l’Œuvre Notre-Dame 3 place du Château, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est 0368986150 https://www.musees.strasbourg.eu/musee-de-l-oeuvre-notre-dame Tram A, D : arrêt Grand’rue.

Visites « Coup de projecteur » (20 min)

© Musées de Strasbourg