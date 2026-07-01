Visite « coup de projecteur » au Musée de l’Œuvre Notre-Dame à partir d’œuvres des collections sur le thème « »mère et fils », Musée de l’Œuvre Notre-Dame, Strasbourg
dimanche 20 septembre 2026 · Musée de l'Œuvre Notre-Dame · Strasbourg
Informations pratiques
Visite « coup de projecteur » au Musée de l’Œuvre Notre-Dame à partir d’œuvres des collections sur le thème « »mère et fils » Dimanche 20 septembre, 16h30 Musée de l’Œuvre Notre-Dame Bas-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:50:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:50:00+02:00
Visites « Coup de projecteur » (20 min) : « Mère et fils, regard sur un choix d’œuvres des collections ».
Musée de l’Œuvre Notre-Dame 3 place du Château, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est 0368986150 https://www.musees.strasbourg.eu/musee-de-l-oeuvre-notre-dame Tram A, D : arrêt Grand’rue.
Visites « Coup de projecteur » (20 min)
© Musées de Strasbourg
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