Visite « Coup de projecteur » au Musée des Arts décoratifs, Musée des Arts décoratifs, Strasbourg

Informations pratiques

Visite « Coup de projecteur » au Musée des Arts décoratifs 19 et 20 septembre Musée des Arts décoratifs Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:10:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:10:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visites « Coup de projecteur » (20 min) : Le palais Rohan, une architecture d’exception : découverte de la cour du palais et de son architecture.

Musée des Arts décoratifs 2 place du Chateau 67000 Strasbourg Strasbourg 67065 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est 03 68 98 50 00 http://www.musees.strasbourg.eu Installé au rez-de-chaussée du palais Rohan, ancienne résidence des princes-évêques élevée de 1732 à 1742 par Robert de Cotte, premier architecte du roi, le musée se déploie dans les somptueux appartements des cardinaux de Rohan, ainsi que dans les anciennes écuries et salles de justice. Les collections d’arts décoratifs retracent la diversité et l’évolution des arts appliqués strasbourgeois de 1681 à 1870, particulièrement en matière de mobilier, de céramique, d’horlogerie et d’orfèvrerie. Le musée présente également une sélection de jouets mécaniques, issus de la donation Tomi Ungerer.

Visite « Coup de projecteur » (20 min)

© Musées de Strasbourg