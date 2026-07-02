Visite croisée Jean Dupas & Co : René Buthaud, Galerie des Beaux-Arts Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Visite croisée Jean Dupas & Co : René Buthaud Samedi 3 octobre, 15h00 Galerie des Beaux-Arts Bordeaux Gironde

Entrée du musée + 5 €. Gratuit avec la Carte Jeune

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Cette visite à deux voix vous emmène de la Galerie des Beaux-Arts jusqu’au MADD Bordeaux à la découverte des univers créatifs de Jean Dupas et de son ami, le céramiste René Buthaud.

Lien vers l’événément original : https://www.musba-bordeaux.fr/visite-croisee-jean-dupas-co-rene-buthaud

Galerie des Beaux-Arts Bordeaux 33000 Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.musba-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/MusBAbordeaux/;https://www.instagram.com/MusBA_bordeaux/;https://fr.linkedin.com/company/musee-des-beaux-arts-de-bordeaux [{« type »: « email », « value »: « musba-publics@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556102525 »}] [{« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/visite-croisee-jean-dupas-co-rene-buthaud »}] La Galerie du musée des Beaux-Arts, édifiée en 1939, accueille les expositions temporaires du musée. La Galerie est ouverte pendant les expositions temporaires. Elle est ouverte de 11h à 18h, sauf les mardis et jours fériés (ouvert uniquement 14 juillet et 15 août).

dans le cadre de l’exposition ‘Jean Dupas & Co. Le grand Art déco’

René Buthaud, Vase, s.d., céramique, CCØ Paris Musées / Musée d’Art moderne de Paris.