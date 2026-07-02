Visite croisée Jean Dupas, du MusBA au musée d’Aquitaine, Galerie des Beaux-Arts Bordeaux, Bordeaux
samedi 26 septembre 2026 · Galerie des Beaux-Arts Bordeaux · Bordeaux
Informations pratiques
Visite croisée Jean Dupas, du MusBA au musée d’Aquitaine Samedi 26 septembre, 15h00 Galerie des Beaux-Arts Bordeaux Gironde
Entrée du musée + 5 €. Gratuit avec la Carte Jeune
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T15:00:00+02:00 – 2026-09-26T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T15:00:00+02:00 – 2026-09-26T16:00:00+02:00
Découvrez les grands décors de Jean Dupas, de l’exposition jusqu’aux salles 20e du musée d’Aquitaine où sont exposés les grands panneaux du décor de la Tour des Vins du pavillon de Bordeaux à l’exposition de 1925.
Lien vers l’événément original : https://www.musba-bordeaux.fr/visite-croisee-jean-dupas-du-musba-au-musee-daquitaine
Galerie des Beaux-Arts Bordeaux 33000 Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.musba-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/MusBAbordeaux/;https://www.instagram.com/MusBA_bordeaux/;https://fr.linkedin.com/company/musee-des-beaux-arts-de-bordeaux [{« type »: « email », « value »: « musba-publics@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556102525 »}] [{« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/visite-croisee-jean-dupas-du-musba-au-musee-daquitaine »}] La Galerie du musée des Beaux-Arts, édifiée en 1939, accueille les expositions temporaires du musée. La Galerie est ouverte pendant les expositions temporaires. Elle est ouverte de 11h à 18h, sauf les mardis et jours fériés (ouvert uniquement 14 juillet et 15 août).
dans le cadre de l’exposition ‘Jean Dupas & Co. Le grand Art déco’
Jean Dupas, Affiche pour le XVe Salon des Artistes décorateurs, 1924, Boulogne-Billancourt, Musée des Années Trente / MA-30 ADAGP Paris, 2026 © Musées de la ville de Boulogne Billancourt, photo : Henri Delage
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- LE PORTEUR D’HISTOIRE THEATRE DES SALINIERES Bordeaux 2 juillet 2026
- LA GUERRE DES SEXES AURA-T-ELLE LIEU THEATRE DES CHARTRONS Bordeaux 3 juillet 2026
- AMANT MALGRE LUI THEATRE DES CHARTRONS Bordeaux 3 juillet 2026
- Les rendez-vous des 1000 premiers jours dans les parcs de la Bastide, Jardin botanique de Bordeaux, Bordeaux 3 juillet 2026
- TINY LAB Micro-habitats écologiques, Maison écocitoyenne, Bordeaux 3 juillet 2026