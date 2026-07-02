Visite croisée Jean Dupas, du MusBA au musée d’Aquitaine, Galerie des Beaux-Arts Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Visite croisée Jean Dupas, du MusBA au musée d’Aquitaine Samedi 26 septembre, 15h00 Galerie des Beaux-Arts Bordeaux Gironde

Entrée du musée + 5 €. Gratuit avec la Carte Jeune

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T15:00:00+02:00 – 2026-09-26T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T15:00:00+02:00 – 2026-09-26T16:00:00+02:00

Découvrez les grands décors de Jean Dupas, de l’exposition jusqu’aux salles 20e du musée d’Aquitaine où sont exposés les grands panneaux du décor de la Tour des Vins du pavillon de Bordeaux à l’exposition de 1925.

Lien vers l’événément original : https://www.musba-bordeaux.fr/visite-croisee-jean-dupas-du-musba-au-musee-daquitaine

Galerie des Beaux-Arts Bordeaux 33000 Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.musba-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/MusBAbordeaux/;https://www.instagram.com/MusBA_bordeaux/;https://fr.linkedin.com/company/musee-des-beaux-arts-de-bordeaux [{« type »: « email », « value »: « musba-publics@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556102525 »}] [{« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/visite-croisee-jean-dupas-du-musba-au-musee-daquitaine »}] La Galerie du musée des Beaux-Arts, édifiée en 1939, accueille les expositions temporaires du musée. La Galerie est ouverte pendant les expositions temporaires. Elle est ouverte de 11h à 18h, sauf les mardis et jours fériés (ouvert uniquement 14 juillet et 15 août).

dans le cadre de l’exposition ‘Jean Dupas & Co. Le grand Art déco’

Jean Dupas, Affiche pour le XVe Salon des Artistes décorateurs, 1924, Boulogne-Billancourt, Musée des Années Trente / MA-30 ADAGP Paris, 2026 © Musées de la ville de Boulogne Billancourt, photo : Henri Delage