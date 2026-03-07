Visite d’Azélie Grottes d’Azé Azé
Visite d’Azélie Grottes d’Azé Azé lundi 6 juillet 2026.
Azé
Visite d’Azélie
Grottes d’Azé 135 Route de Donzy Azé Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 11:00:00
fin : 2026-08-28 12:15:00
Date(s) :
2026-07-06
La petite chauve-souris Azélie sera votre guide dans la Grotte préhistorique pour vous faire découvrir à travers des démonstrations, des reconstitutions, des activités… l’histoire de cette grotte. .
Grottes d’Azé 135 Route de Donzy Azé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 33 32 23 grottes.aze@saoneetloire71.fr
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English : Visite d’Azélie
L’événement Visite d’Azélie Azé a été mis à jour le 2026-06-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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