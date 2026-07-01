Visite de cabine et rencontre avec des conducteurs, Gare de Chartres, Chartres

Informations pratiques

Visite de cabine et rencontre avec des conducteurs Samedi 19 septembre, 09h30, 13h30 Gare de Chartres Eure-et-Loir

Limité à 5 personnes par créneau de 30 minutes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Profitez d’une visite exceptionnelle de cabine et échangez avec des conducteurs SNCF pour découvrir leur métier, leur quotidien et le fonctionnement d’un train.

Une immersion unique dans les coulisses de la conduite ferroviaire.

Activité proposée uniquement sur réservation.

Gare de Chartres 8 place Pierre-Sémard 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire https://www.sncf.com/fr [{« type »: « link », « value »: « https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr »}] La première gare de Chartres a été créée en 1849. Le bâtiment a été construit sur un modèle de gare de première catégorie, assez grande, avec un corps de bâtiment principal et deux pavillons latéraux. La gare a été remaniée cinq fois à partir de 1870.

L’édifice actuel, datant de 1933, a été commandé par Raoul Dautry, le directeur général de l’administration des chemins de fer de l’État, à l’architecte Henri Pacon. Ce dernier détruit une partie des bâtiments en gardant la structure des murs porteurs d’origine. Il élargit la gare sur la place et élève le bâtiment principal, dans un style Art déco finissant.

Au milieu des années 1980, des réaménagements ont été réalisés à l’intérieur avec le plafond « Star Trekien » en résille. Cette opération a cassé la volumétrie initiale voulue par Henri Pacon. Depuis trente ans, le bâtiment n’a quasiment pas subi de modifications.

En 2018, le nouveau hall de gare a été inauguré.

Profitez d’une visite exceptionnelle de cabine et échangez avec des conducteurs SNCF pour découvrir leur métier, leur quotidien et le fonctionnement d’un train.

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