Visite de chantier du site de l’accueil de loisirs aux Bruges, Accueil de loisirs « Les Bruges », Boisseuil

Informations pratiques

Visite de chantier du site de l’accueil de loisirs aux Bruges Samedi 19 septembre, 10h00, 10h30, 11h00 Accueil de loisirs « Les Bruges » Haute-Vienne

Gratuit. Sur réservation. Limité à 20 personnes par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Visite du chantier de l’accueil de loisirs de Feytiat

La Ville de Feytiat vous invite à découvrir le chantier de construction de la nouvelle structure de l’accueil de loisirs, située sur le site des Bruges.

Cette visite permettra de mieux comprendre le projet, son organisation et les différentes étapes de sa réalisation.

Accueil de loisirs « Les Bruges » 5, allée des cèpes, 87220 Feytiat Boisseuil 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0555484318 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@ville-feyiat.fr »}]

Visite du chantier de l’accueil de loisirs de Feytiat

©Mairie de Feytiat